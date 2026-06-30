Les animaux aussi souffrent de la chaleur. Face aux températures élevées de ces derniers jours, le parc animalier de Sainte-Croix a activé son dispositif estival afin de limiter les effets de la canicule sur ses pensionnaires.

Installé sur 130 hectares de forêts, de prairies et de zones humides, le site bénéficie naturellement d'un environnement plus frais que les espaces urbains, mais les équipes redoublent néanmoins d'attention pour accompagner les différentes espèces durant cette période.

Des aménagements spécifiques à chaque espèce

Les espèces les plus sensibles bénéficient d'équipements spécifiques. Des ventilateurs et des brumisateurs ont notamment été installés dans les espaces des rennes et des élans afin de limiter les effets de la chaleur et de réduire la présence des insectes.

«En parallèle, les équipes renforcent leur surveillance, multiplient les contrôles, renouvellent plus fréquemment l'eau fraîche et n'hésitent pas à doucher certains animaux lorsque cela est nécessaire», affirme la direction du parc qui accueille environ 350.000 visiteurs par an.

Les soigneurs distribuent également des glaçons garnis de nourriture, «un enrichissement ludique et rafraîchissant».

Un climatiseur naturel pour les visiteurs

Les visiteurs profitent eux aussi de ces aménagements. Plusieurs points d'eau permettent de remplir gratuitement les gourdes, tandis que zones ombragées, étangs, jeux d'eau du parcours pieds nus ou du Monde de Néo offrent des pauses bienvenues.

L'été reste par ailleurs une période privilégiée pour observer les comportements des animaux, notamment les neuf louveteaux gris nés au printemps, particulièrement actifs autour des points d'eau.