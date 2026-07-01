Les notaires du Nord-Pas-de-Calais réunis à Villeneuve d'Ascq

Plus grand club de tennis et de padel de la région des Hauts-de-France, la Raquette compte neuf courts couverts et quatre terrains extérieurs en terre battue synthétique.

Cet après-midi aura été l'occasion pour les notaires, leurs collaborateurs et leurs partenaires, de se rencontrer dans une ambiance festive et sportive et de se retrouver avant le prochain congrès. Le 122ème congrès des notaires aura lieu cette année à Lille Grand-Palais, du 30 septembre au 2 octobre prochain. Avec pour thème «Le notaire et l'impît : clarifier, conseiller, sécuriser», ce rendez-vous annuel va réunir la profession autour d'un travail scientifique exigeant. Au coeur du congrès se dresse le Rapport de 1 000 pages, avec 12 propositions formulées pour faire évoluer le droit fiscal et éclairer le débat public. Plus de 100 intervenants – notaires, professeurs, praticiens, experts du secteurs, membres du Cridon – seront présents lors de ce congrès, ainsi que 150 exposants (instances notariales, banques, legaltechs, éditeurs, acteurs du patrimoine...)

A noter également que le 122ème congrès propose une journée entière dédiée à la formation continue, à travers des ateliers, une approche pratique fondée sur l'actualité législative et jurisprudentielle, mais aussi une journée certifiée QUALIOPI et OPCO et une expertise croisée entre notaires, experts, enseignants-chercheurs et Cridon.