Le Festival des Abbayes ouvrira sa 22e édition le 2 juillet et se poursuivra jusqu'au 23 août dans plusieurs lieux emblématiques des Vosges. Installé à Senones depuis 2025 dans le cadre d'un cycle de trois ans, le festival met cette année en lumière les relations historiques entre la principauté de Salm, le Saint-Empire et les territoires voisins. Neuf concerts composeront la programmation, auxquels s'ajoutent deux rendez-vous gratuits en ouverture. Les représentations se dérouleront notamment dans les abbayes de Senones, Moyenmoutier, Étival-Clairefontaine et Autrey, mais aussi à la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges, à l'usine Le Corbusier-Duval et sur le chemin mémoriel de Belval.

Deux créations et des formats variés

L'édition 2026 sera marquée par deux créations. Le 12 juillet, la Compagnie La Tempête présentera Nocturne... Quiétude, une œuvre pour 32 chanteurs a cappella accompagnée d'une mise en lumière dans la cathédrale de Saint-Dié-des-Vosges. Le 14 août, le Chœur de chambre de Namur et Les Traversées Baroques proposeront Requiem pour un empire, inspiré des enjeux politiques européens du début du XVIIIe siècle. La programmation fera également place à des œuvres de Mozart, Berlioz, Brahms, Debussy, Fauré, Monteverdi ou encore Offenbach, interprétées par des ensembles et solistes invités. Parmi les temps forts figurent un concert à l'usine Le Corbusier-Duval, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, une marche musicale sur le chemin mémoriel de Belval, ainsi qu'un concert immersif mêlant musique baroque et expérience olfactive à l'abbaye d'Autrey. Deux concerts gratuits lanceront le festival les 2 et 4 juillet avec un oratorio pour chœurs d'enfants, une pièce de théâtre musicale et des lectures de poésie. Comme chaque année, chaque concert sera précédé d'une conférence destinée à éclairer le contexte historique et artistique des œuvres présentées.