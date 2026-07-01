Soissons : L'agro-industriel Saint-Michel va s’installer

Le Parc du Plateau, principal parc d'activités de GrandSoissons Agglomération, franchit une nouvelle étape. Deux projets structurants de développement économique viennent d'être annoncés avec l'arrivée d'une plateforme logistique et d'une usine agroalimentaire. FM Logistic envisage l'implantation d'une plateforme logistique multi-clients et multi-activités de près de 55 000 m² sur la commune de Courmelles. Le groupe prévoit près de 50 M€ d'investissement et jusqu'à 250 emplois directs à terme.

300 emplois directs annoncés

American Dessert, une PME de Villers-Cotterêts en pleine croissance, prévoit la création d'une unité de production agroalimentaire sur la commune de Ploisy afin d'accompagner son développement en France et à l'international. Une cinquantaine d'emplois sont attendus dans les 12 à 18 mois suivant le lancement de l'activité, avec un fort effet d'entraînement pour les sous-traitants, transporteurs, fournisseurs et prestataires locaux, selon GrandSoissons Agglomération. Le groupe Saint-Michel est propriétaire d'American Dessert depuis un an et devrait produire ici ses célèbres gâteaux.

Au total, près de 300 emplois directs sont donc attendus, en plus de ceux des emplois indirects. Une annonce qui permet à la ville et au territoire de renouer avec son passé agro-industriel.