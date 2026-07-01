La Bourse de Paris sensible au discours du patron de la Fed

La Bourse de Paris a terminé en baisse mercredi, sensible à la partie offensive du discours du patron de la Fed Kevin Warsh sur l'inflation et le maintien ou la hausse des taux aux États-Unis.

L'indice du CAC 40 a cédé 66,70 points (-0,79%) à 8.337,29 points. La veille, le panier des 40 meilleures valeurs parisiennes avait terminé en hausse de 0,44% à 8.403,99 points.

Même si le risque d'inflation se dissipe, les prix restent "trop élevés", a prévenu le patron de la Fed réuni avec d'autres banquiers centraux à Sintra au Portugal.

"Si certains acteurs (...) pensaient que cette banque centrale allait se satisfaire d'un objectif d'inflation supérieur à 2%, eh bien, j'imagine qu'ils seraient déçus", a-t-il insisté, laissant entendre qu'il était prêt à maintenir ou augmenter les taux pour freiner l'inflation.

"Kevin Warsh a beau avoir été nommé pour faire baisser les taux, il ne va pas le faire", commente Charlotte de Montpellier (ING), jointe par l'AFP.

"Des taux plus élevés représentent un vent contraire pour le marché des actions", rappelle-t-elle en énonçant une des règles d'or du placement des capitaux. "Les investisseurs vont être plus attentifs à ce niveau des taux. Ca va contribuer à limiter l'exubérance de certaines valorisations".

Dans ce contexte, les valeurs du CAC 40 ont surtout réagi à des informations de marché.

Essilorluxottica (+5,46% à 173 euros) a réalisé la plus belle performance du jour, imitant Meta au Nasdaq (+9,76% vers 17H00 GMT), son partenaire dans la lunette augmentée à l'IA.

Le cours de Meta a bondi à l'ouverture de Wall Street, propulsé par une information de l'agence Bloomberg annonçant que le groupe se prépare à lancer une offre d'informatique à distance ou "cloud".

En queue de classement, Orange (-4,48% à 15,77 euros) subit la correction du secteur des télécoms qui a aussi touché British Telecom (-1,83%), Vodafone (-1,28%) et Telefonica (-1,73%).

Schneider Electric voit rouge

Le géant français des équipements électriques Schneider Electric a finalement perdu 3,07% à 281,15 euros, après avoir annoncé mardi un accord en vue d'acquérir le fournisseur de logiciels Cognite, spécialisé dans l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse de données, pour un montant de 3,1 milliards de dollars.

Euronext CAC40