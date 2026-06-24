Le paysage industriel des Hauts-de-France intègre un nouvel acteur international. Spécialisé dans la valorisation du polystyrène expansé, l'espagnol Thermogreen a lancé en novembre dernier la construction d'un site de production sur la zone d'activités du Griffon, à Laon. L'usine se spécialise dans le recyclage mécanique de déchets plastiques complexes, principalement des caisses de poisson et des emballages électroniques en provenance des ports et des centres logistiques. Ce processus évite le traitement chimique et convertit la matière première 100% recyclée en panneaux de polystyrène pour l'isolation thermique. Les produits finis se veulent entièrement recyclables en fin de vie.

e choix stratégique de Laon s'explique par sa position géographique. «Nous pouvons livrer nos produits en Allemagne, en Belgique, au Benelux et en Suisse très facilement par la route», indique Jesús Ladrera, président de Thermogreen. Le site permettra également de fournir le marché français, notamment les enseignes de bricolage et les distributeurs de matériaux. Ce projet, qui s'étend sur 6 ha, représente un investissement de 25 millions d'euros et devrait être livré d'ici février 2027.

La force du partenariat public-privé

L'aboutissement de cet investissement résulte d'une étroite coopération financière et technique. L’Ademe soutient le projet à hauteur de 2,7 millions d'euros via le plan France 2030, complétés par 150 000 euros du Fonds de Revitalisation de l'État. L'ingénierie financière s'appuie sur un portage immobilier associant Batixia, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole, permettant à l’industriel de préserver ses capacités d'investissement pour l'outil de production.

Initié par Business France et soutenu par la Région Hauts-de-France aux côtés de Nord France Invest, le projet illustre l'efficacité de la collaboration administrative. Comme l’a souligné la Secrétaire générale de la préfecture de l’Aisne lors de l'inauguration : «C'est parce que tous les acteurs se sont mobilisés ensemble que nous parvenons à faire sortir de terre ce beau projet industriel dans des délais maîtrisés». Ce projet prévoit la création de 55 emplois directs à terme.



