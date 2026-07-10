Ferrero investit 33 millions d’euros dans sa logistique à Cléon

Le groupe Ferrero accélère son implantation industrielle et logistique en Seine-Maritime avec l’ouverture de son nouvel entrepôt à Cléon.

Inauguré le 2 juillet en présence du ministre des Transports Philippe Tabarot, ce site de 34 000 m² représente un investissement de 33 millions d’euros annoncé lors de Choose France 2025.

Développé par SPI Group et acquis par Argan, l’entrepôt doit renforcer la chaîne d’approvisionnement des marques du groupe, dont Nutella, Kinder et Ferrero Rocher.

Avec une capacité de stockage pouvant atteindre 50 000 palettes, cette nouvelle plateforme doit permettre à Ferrero d’optimiser ses flux logistiques tout en accompagnant le développement de son activité.

Sa montée en puissance devrait générer près d’une centaine d’emplois indirects et renforcer le poids économique de la vallée de la Seine.

Le projet s’inscrit également dans une stratégie de réduction de l’empreinte environnementale, avec un bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques produisant une partie de son électricité et intégrant des solutions de logistique durable.

Ferrero prévoit notamment une flotte de transport 100% électrique à horizon 2040, avec le déploiement progressif de camions électriques.

La Seine-Maritime accélère sa mutation logistique

Cette implantation illustre la montée en puissance de la Seine-Maritime dans la logistique française. Grâce à la proximité du port de Rouen, de l’autoroute A13 et des grands bassins de consommation, le territoire attire des investissements créateurs d’activités et d’emplois.

Ferrero renforce également son ancrage départemental avec un second entrepôt livré à Barentin.