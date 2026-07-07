Techniplast accélère son développement dans la recharge de parfums

Depuis mars 2026, Techniplast, PME spécialisée dans la rechargeabilité des flacons de parfum basée à Louviers, a rejoint le groupe Pochet, acteur du packaging de luxe. Cette transmission s'inscrit dans une logique de continuité pour l’entreprise. «Les gérants ont vendu, mais l’activité continue sur le site de Louviers», explique Loïc Bouet, directeur général adjoint.

Le groupe Pochet, qui compte 4 000 salariés dans le monde, complète ainsi son offre historique dédiée à la parfumerie avec les solutions de recharge développées par Techniplast. «Nous voguons vers de nouveaux océans avec des perspectives plus importantes en étant dans le groupe Pochet. Leur rayonnement international va nous permettre d’être plus à l’écoute des projets aux États-Unis, au Japon et sur d’autres marchés», poursuit le directeur.

Une expertise construite autour de la rechargeabilité

L’activité principale de Techniplast repose sur le développement de systèmes de recharge pour les parfums et produits cosmétiques, un positionnement construit depuis plus de 35 ans. Un tournant majeur intervient avec la conception d’une solution de recharge pour le parfum Angel de Mugler, confiée à la PME normande face à des contraintes techniques et de confidentialité. Ce projet constitue un point de départ structurant pour l’entreprise. «Nous sommes pionniers sur ce marché et aujourd'hui leaders dans notre domaine», affirme Loïc Bouet.

Cette expertise s’appuie sur une politique d’innovation soutenue, avec plus de 50 brevets déposés depuis la création de l’entreprise. «C’est capital pour nous de breveter nos solutions. C’est aussi ce qui nous a permis de nous imposer auprès des grandes maisons de parfumerie et de cosmétique.» Techniplast travaille aujourd'hui avec de grands noms du secteur, dont L’Oréal, LVMH, Chanel et le groupe Coty.

La réglementation renforce l’intérêt des recharges

La montée en puissance des exigences environnementales constitue un moteur de croissance pour Techniplast. «La réglementation s’accélère. Les consommateurs veulent plus d’actions. Les marques redéfinissent leurs modèles. Nous adaptons donc nos produits à ces nouvelles attentes», explique le dirigeant. L’entreprise met en avant les bénéfices des systèmes rechargeables, qui permettent de réduire la consommation de matières premières et l’impact des emballages à usage unique.

Elle travaille également sur l’intégration de résines PCR, issues du recyclage de plastiques, afin de répondre aux demandes de ses clients. «Nos solutions sont devenues un levier stratégique. Elles permettent de sublimer l’expérience du consommateur, de renforcer l’image de marque et d’accompagner les engagements environnementaux des maisons de luxe», conclut le directeur général adjoint.

Pour Aletheia Press, Lolita Péron Vranesic