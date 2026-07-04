Petit-Couronne : Verso Energy et Trapil avancent sur le projet DEZiR

C'est une nouvelle étape pour la future usine de production de carburant d'aviation durable de Petit-Couronne. Verso Energy, à l'origine du projet, et Trapil ont annoncé la signature d'un accord de co-développement pour concevoir la future canalisation de transport de CO2 du projet DEZiR.

Longue d'environ 17 kilomètres, cette infrastructure reliera le site de biomasse énergie d'Alizay (BEA), dans l'Eure, à la future usine de production de carburant d'aviation durable de Petit-Couronne.

Prévue pour entrer en service en 2030, l'installation industrielle de Verso Energy produira jusqu'à 81 000 tonnes par an de carburant d'aviation durable de synthèse (e-SAF). Ce carburant sera fabriqué à partir d'hydrogène renouvelable et bas carbone, combiné à plus de 330 000 tonnes de CO2 biogénique capté chaque année sur le site d'Alizay.

La canalisation constitue un maillon stratégique du projet. Trapil «apportera son expertise en conception, ingénierie et développement de canalisations de transport de CO2, ainsi que les compétences de sa filiale Survey pour la sécurisation du tracé et des emprises», indiquent les parties prenantes. De son côté, Verso Energy assurera l'intégration de cette infrastructure au sein du projet industriel.

«La sécurisation du transport du CO2 est un élément déterminant pour respecter ce calendrier. En renforçant notre partenariat avec Trapil, acteur de référence des infrastructures énergétiques, nous franchissons une étape importante dans la réalisation du projet et contribuons à structurer une filière française des carburants de synthèse, au service de la souveraineté énergétique et de la décarbonation du transport aérien », ajoute Antoine Huard, directeur général et co-fondateur de Verso Energy.