Normandie : 682 jeunes préparent l’avenir aéronautique

La Normandie renforce son vivier de compétences dans l’aéronautique. En 2026, 682 collégiens et lycéens ont obtenu le Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA), premier diplôme de la filière reconnu par l’Éducation nationale. Organisée le 20 mai dernier, l’épreuve a réuni 802 candidats issus de 44 établissements scolaires publics et privés, avec un taux de réussite de 85%.

Porté par le réseau NAE Normandie, ce dispositif permet aux jeunes de découvrir les métiers de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité. Parmi les diplômés, 223 ont décroché une mention très bien et la part des jeunes femmes atteint désormais 27,1%, confirmant une progression de la mixité dans une industrie historiquement masculine.

La Seine-Maritime concentre la plus forte proportion de lauréats avec 39,8% des diplômés normands, devant l’Eure (22,8%) et le Calvados (17,4%). Cette dynamique illustre l’importance du territoire dans un écosystème industriel qui cherche à attirer de nouveaux profils.

L’aéronautique normande accélère ses recrutements

En Normandie, le BIA constitue un levier pour répondre aux tensions de recrutement qui touchent la filière aéronautique, qui recrute environ 2 500 personnes chaque année, du CAP au Bac +8, avec des besoins répartis entre opérateurs, techniciens et ingénieurs. Avec 185 entreprises et organismes membres, plus de 25 000 emplois et un chiffre d’affaires estimé à 4,7 milliards d’euros, l’écosystème aéronautique régional représente un pilier de l’économie normande. Les industriels recherchent notamment des profils dans la production, l’innovation technologique, la décarbonation des aéronefs ainsi que les activités liées au spatial et à la défense. À l’échelle nationale, la formation de nouveaux talents devient un enjeu stratégique pour préserver la compétitivité de l’industrie aéronautique française, confrontée à des besoins croissants en compétences.