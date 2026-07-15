Nolay se classe 6ᵉ au concours « Le Village préféré des Français »





Nolay, cité médiévale des Hautes-Côtes de Beaune, s'est classée sixième au concours du « Village préféré des Français ». Le résultat a été dévoilé le 8 juillet sur France 3, où Spencer Magnin, chef ambassadeur Savoir-faire 100 % Côte-d'Or, et la Brasserie des Halles ont accueilli Stéphane Bern et son équipe autour d'une recette traditionnelle de crème brûlée aux Anis de Flavigny. Ce concours, qui attire les téléspectateurs chaque année, met en lumière la beauté et la richesse des villages français. Le classement est établi à partir des votes des téléspectateurs.





Cité médiévale située dans les Hautes-Côtes de Beaune, Nolay est entourée de vignobles et de falaises pittoresques. Historiquement, ce village a vu le jour sur un site gallo-romain et est devenu un carrefour d'activités agricoles, viticoles et commerciales. L'un des joyaux architecturaux du village réside dans ses halles impressionnantes, construites en 1388, qui accueillent encore aujourd'hui de nombreuses manifestations, notamment des marchés hebdomadaires, des foires , des marchés de bouquineurs et des fêtes historiques.





En outre, Nolay est reconnue pour son patrimoine culturel, notamment l'église Saint-Martin avec sa flèche gothique remarquable de 38 mètres. Ce village est également le lieu de naissance de Lazare Carnot, mathématicien, physicien, militaire et homme politique, dont une statue à son effigie a été érigée devant la maison familiale en 1882. Le concours « Village préféré des Français » continue de mettre en valeur des lieux comme Nolay, promouvant ainsi leur patrimoine, leur gastronomie, leurs savoir-faire, et leur culture auprès d'un large public.