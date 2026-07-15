Claude Fontaine prend la présidence de la SEML Côte-d’Or Énergies





Réuni le 30 juin 2026, le conseil d'administration de la SEML Côte-d’Or Énergies a élu Claude Fontaine à sa présidence. Administrateur représentant le SICECO, principal actionnaire de la société, le nouveau président succède à Jacques Jacquenet.





Dans la continuité des actions engagées, Claude Fontaine souhaite accompagner les futurs projets portés par la structure. Parmi eux, le développement de centrales photovoltaïques au sol, la création de stations GNV, bioGNV et électriques destinées à soutenir la décarbonation des transports, ainsi que des projets de stockage d'électricité.









Une société au service de la transition énergétique





La SEML Côte-d’Or Énergies, créée en 2015 à l'initiative du SICECO, rassemble des partenaires publics et privés. Sa mission est de développer, construire et exploiter des installations de production d'énergie renouvelable, qu'il s'agisse d'éolien, de photovoltaïque, de méthanisation ou d'hydroélectricité. Elle intervient également dans le stockage et la distribution des énergies produites.





Majoritairement détenue par des collectivités, la SEML inscrit ses projets dans les politiques énergétiques locales. Les implantations sont élaborées en concertation avec les acteurs du territoire avant d'être soumises aux procédures d'autorisation. La société peut également investir seule ou avec des partenaires, tout en ouvrant la possibilité aux citoyens de participer au financement de projets d'énergies renouvelables en devenant actionnaires.















