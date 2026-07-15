Noailles: un programme de réhabilitation de 45 logements se prépare

Le projet de réhabilitation de logements à Noailles franchit une nouvelle étape. Une première réunion publique d'information a réuni les habitants et les équipes de la SA de l'Oise afin de présenter les grandes lignes de l'opération, son déroulement prévisionnel et de répondre aux premières interrogations avant le lancement des travaux.

Un programme réparti sur plusieurs secteurs

L'opération concerne 45 logements situés dans différents quartiers de la commune. Elle porte sur 33 logements collectifs et 12 logements individuels. Les interventions sont prévues avenue du Gymnase, rue Philéas-Lebesgue, rue du Cense et allée Maurice-Bellonte.

Le calendrier présenté lors de la réunion prévoit le démarrage des états des lieux préalables au cours du mois de juillet 2026. Cette phase préparatoire permettra d'organiser les futures interventions dans les logements. Le lancement du chantier est, quant à lui, programmé pour novembre 2026.

Avant le début des travaux, une seconde réunion publique sera organisée. Elle sera consacrée à la présentation de l'organisation du chantier, des entreprises retenues, des interventions prévues dans les logements, mais aussi des modalités d'accompagnement des habitants. À travers cette démarche, la SA de l'Oise souhaite associer les résidents aux différentes étapes du projet tout en poursuivant l'amélioration de son patrimoine immobilier et du confort des occupants.



