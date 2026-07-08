Lors de l'Innovation Club qui s'est tenu à l'ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) de Lille, mardi 7 juillet, le pôle de compétitivité i-Trans a distingué trois entreprises selon plusieurs critères : innovation, avantage économique pour la filière ferroviaire, intégration de nouvelles technologies, etc. Ces trophées de l'innovation ont pour objectif de valoriser et d'honorer les compétences et savoir-faire des entreprises innovantes offrant des solutions au service de l'accroissement de la compétitivité de la filière ferroviaire. C'est aussi l'occasion, pour les lauréats, de participer à la seconde étape : le concours européen d'innovation ERCI, un réseau de 18 pôles ferroviaires européens, présent dans 17 pays, qui aura lieu à Berlin lors du salon InnoTrans, du 22 au 25 septembre.

Trois prix remis

Le premier prix, catégorie «Meilleure Grande Entreprise» a été remis à Mersen (région parisienne) pour Mersen Act Protect, une innovation conçue pour sécuriser le captage de courant ferroviaire dans des conditions d'exploitation hivernales grâce à un revêtement à haute résistance qui empêche le support de fondre en cas d'arc électrique provoqué par le gel.

Le second prix, «Meilleure PME» a été décerné à l'entreprise O2Game (Compiègne) pour son innovation «CS4 – Catenary Section Controller», un système de mesure de l'usure des caténaires que les exploitants de réseaux ferroviaires et de tramways peuvent installer sur leur matériel roulant existant, en remplaçant des inspections manuelles coûteuses.

Enfin, le dernier prix coup de cœur du jury a été attribué à Colas Rail (région parisienne) pour «E-degriff», une pince électrohydraulique avec mâchoires spécifiques, adaptées aux travaux sur les lignes aériennes de contact ferroviaire, montées sur un outil à batterie disponible dans le commerce.