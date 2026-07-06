À Dieppe, Alpine tourne la page de l'A110 deuxième génération

À Dieppe, l'ultime exemplaire de l'Alpine A110 de deuxième génération vient de sortir de la chaîne de production. Ce modèle, relancé en 2017, avait marqué le retour de la marque sur le marché des sportives. Au total, 28 701 exemplaires de cette génération ont été assemblés dans la manufacture dieppoise, portant à 35 450 le nombre d'Alpine A110 produites sur ce site depuis son ouverture en 1969.

Une couleur bleue devenue emblématique

Ce dernier véhicule, une A110 R 70 Bleu Alpine développant 300 chevaux, est un véritable symbole pour la marque. D'abord par sa couleur, devenue emblématique. «Plus de 58% des A110 produites à Dieppe ont ainsi été livrées dans une teinte bleue dont 33% en Bleu Alpine», indique le constructeur.

Une teinte iconique qui trouve son origine dans une demande de client. «Elle remonte à une demande spécifique d'un client au début des années 60 qui souhaitait recevoir son Alpine dans une teinte bleu métallique. Cette nuance de bleu a immédiatement conquis les clients et est devenue la signature de la marque, traversant les époques jusqu'à s'imposer comme un symbole immédiatement associé à Alpine et à son héritage. Ce Bleu Alpine donne alors naissance au code couleur 331, que l'on retrouvera ensuite sur les plaques châssis des nombreux véhicules qui en seront équipés.»



Un symbole industriel et économique

Au-delà de l'image, l'A110 est aussi un symbole économique pour Dieppe et toute la région. Produit dans la manufacture normande depuis plusieurs générations, le modèle a permis à Alpine de renouer avec le succès «commercial et critique, multipliant les récompenses internationales et s'imposant comme une référence parmi les coupés sportifs contemporains.»

Un héritage qui se transmet aussi au sein de l'usine. «Cette transmission du savoir-faire a contribué à forger un lien unique entre Alpine et les Dieppois, dont beaucoup revendiquent avec affection avoir du "sang bleu" dans les veines, en référence à la couleur emblématique de la marque.»



De nouveaux investissements

Une page se tourne pour Alpine. Alors que s'achèvent les célébrations du 70e anniversaire de la marque, la manufacture de Dieppe se prépare à accueillir la troisième génération de l'A110. «La manufacture a engagé sa transformation afin d'accueillir la troisième génération d'Alpine A110. Cette évolution s'accompagne de nouveaux investissements, de nouveaux outils industriels et de l'adaptation des savoir-faire qui font la réputation du site depuis plus de 50 ans.»

La marque ne cache d'ailleurs pas ses ambitions pour ce futur modèle, qui sera électrique : «devenir la première véritable sportive électrique du marché, conciliant performances, légèreté, agilité et émotions de conduite dans une nouvelle ère technologique.»