Isorol Industrie rejoint l'accélérateur IA de Bpifrance

Basée à Criquetot-l'Esneval, Isorol Industrie franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de modernisation en rejoignant la deuxième promotion de l'accélérateur IA & Industrie. Durant 18 mois, l'entreprise sera accompagnée par Bpifrance, en partenariat avec Dassault Systèmes et Visiativ, à travers un programme associant diagnostics stratégiques, accompagnement personnalisé, séminaires de formation et mise en réseau avec d'autres dirigeants industriels.

Spécialisée dans la conception et la fabrication de menuiseries, l'entreprise entend exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour optimiser ses processus de production, renforcer son efficacité opérationnelle et soutenir son développement.

L'intelligence artificielle s'impose progressivement comme un facteur majeur de compétitivité pour les entreprises industrielles. Les programmes d'accompagnement dédiés permettent aux PME et ETI d'identifier les usages les plus pertinents de ces technologies, qu'il s'agisse d'améliorer la performance des chaînes de production, de renforcer le contrôle qualité, d'optimiser la maintenance prédictive ou de faciliter la prise de décision. Face à la concurrence internationale et aux enjeux de souveraineté industrielle, l'adoption de l'IA constitue désormais un investissement stratégique pour accroître la productivité, stimuler l'innovation et accompagner la transformation du tissu industriel français.