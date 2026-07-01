Noyon : Multon, après la reprise, la société de mécanique se développe

Nicolas Peutevynck, 44 ans, a repris en mai dernier l'entreprise Multon à Noyon. Son domaine d'activités réside dans l'usinage, tournage, fraisage, pièces unitaires, et petites et moyennes séries. Son chiffre d'affaires dépasse les deux millions d'euros avec un effectif d'une vingtaine de personnes. «J'ai souhaité reprendre l'entreprise de Christophe Dupont en vue de son départ en retraite. C'est là que le contact s'est établi avec le C.R.A. Picardie qui a fait un travail utile de mise en relation et de facilitateur», témoigne le repreneur qui a un parcours de plus de 20 ans dans l'industrie. «Je suis passionné de machines et de process. Cela faisait déjà huit ans que je cherchais à reprendre une entreprise. Je cherchais une entreprise industrielle et j'ai été séduit par l'histoire de Multon et son savoir-faire».

Depuis 1954, Multon compte ses principaux clients dans le domaine des systèmes hydrauliques, du nucléaire et de l'aéronautique. Elle usine pour eux des composants de moteurs (carters, rotors), de pompes (carters, vilebrequins), des paliers et pistons de vérins.

Une référence dans le métier

«Je veux que les clients continuent de nous considérer comme une référence dans le métier et de venir pour un service, une qualité du travail et pas pour une prix», poursuit le chef d'entreprise qui a dans le même temps prévu d'investir dans de nouvelles machines plus automatisées et dans le recrutement de nouveaux collaborateurs, notamment un technicien métrologie et qualité.

L'entreprise est reconnue par ses clients pour sa réactivité et pour sa flexibilité grâce à ses moyens de production déjà modernes, comme les centres d’usinage, les tours à commande numérique, les machines à mesurer tridimensionnelles. «Les clients fournissent les métaux, inox et acier, et nous on transforme le bloc brut en pièce sur mesure. Nous façonnons la pièce pour le client. Le savoir-faire technique de Multon réside dans ce façonnage de mono pièces, de toutes petites séries et même de prototypes», se réjouit Nicolas Peutevynck qui avec cette reprise souhaite conserver l'attractivité de cet acteur incontournable de l'usinage.