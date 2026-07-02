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Amnéville : retour aux sources à Thermapolis

On y est. À Amnéville, les files d’attente se reforment enfin devant Thermapolis. Après quinze mois de fermeture due à des travaux de rénovation à rebondissements, l’équipement emblématique du thermalisme mosellan a rouvert fin mai dernier. Visite en eau douce…

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Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 2 juillet 2026 - Mis à jour le 2 juillet 2026
<p>À peine rouvert, déjà pris d’assaut. En ce premier jour de juin ensoleillé, sur la <strong>zone de loisirs d’Amnéville</strong>, les bassins de Thermapolis retrouvent leurs habitués. Pressés de se détendre après avoir été privés des lieux durant quinze mois. Bien au-delà des délais annoncés initialement (le site aurait dû baisser le rideau quatre à cinq mois).&nbsp;</p><p><em>«Depuis l’ouverture des portes le 29 mai, nous avons accueilli un peu plus de 2.200 visiteurs»</em>, se satisfait Guillaume Dumas, directeur des opérations du <strong>Pôle thermal d’Amnéville</strong>. Et pourtant, ent.

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