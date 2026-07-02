Amnéville : retour aux sources à Thermapolis

Loisirs
Le Parc Astérix renforce ses liens avec les producteurs locaux
01/07/2026 M.H
Plailly (60)
On y est. À Amnéville, les files d’attente se reforment enfin devant Thermapolis. Après quinze mois de fermeture due à des travaux de rénovation à rebondissements, l’équipement emblématique du thermalisme mosellan a rouvert fin mai dernier. Visite en eau douce…
© Johann Marin-Thiery. Guillaume Dumas, directeur du pôle thermal d’Amnéville.
© Johann Marin-Thiery. Le nouveau bassin extérieur de 200 m2.
© Johann Marin-Thiery. L’architecture historique des bassins a été conservée.
© Johann Marin-Thiery. Vestiaires et sanitaires ont été entièrement rénovés.
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