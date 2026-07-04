L'été au Louvre-Lens, c'est ce week-end !

Espaces de détente, activités artistiques et sportives, temps forts festifs et participatifs, week-end thématiques : des escales conçues pour imaginer, s'évader, découvrir et partager des moments culturels et de convivialité. Parmi les temps forts : le week-end d'ouverture, les 4 et 5 juillet avec des spectacles, des activités créatives et des animations ouvertes à tous ; la Semaine de la BD et de l'illustration (du 8 au 12 juillet) ; la Semaine autour des orientalismes (du 15 au 19 juillet) ; la Semaine de la Biodiversité (du 20 au 26 juillet) ; les contes mis à l'honneur (du 27 juillet au 9 août) ; la Semaine des Couleurs (du 10 au 16 août) et celle de la photographie (du 17 au 23 août). L'été se clôturera par un week-end entièrement dédié à l'alimentation et au bien manger avec des animations, ateliers et moments gourmands avec grand barbecue et pique-nique dans le parc.

Nouvelles oeuvres dans le parc

Le parcours artistique du musée-parc s'est enrichi, depuis juin, d'installations exceptionnelles : six sculptures présentées habituellement au Musée d'Orsay ont rejoint, après restauration, le parc du Louvre-Lens pour deux ans ; une création de l'article Gloria Friedmann, baptisée EUX, prend place également dans le parc. Ils sont tous accompagnés de deux brebis, en clin d'oeil aux présences animalières dans la Galerie du temps.