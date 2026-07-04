Lens : Louvre-Lens Vallée cherche ses nouveaux résidents

Financé par la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, par le Ministère de la Culture et la Région Hauts-de-France, le programme d'accompagnement de Louvre-Lens Vallée combine ateliers collectifs, conférences, masterclasses et voyages apprenants. Que ce soit en pré-incubation, incubation ou accélération, il s'échelonne autour de trois périodes : d'octobre à décembre, «Inspiration et exploration» autour de design thinking, des nouveaux modèles économiques, de la RSE ; de janvier à mars, «Business et implémentation» pour développer la stratégie et concrétiser le modèle d'affaires (business, études de marché, levée de fonds...) ; et d'avril à juin, «Créativité et différenciation» autour de la communication, du pitch, de la design fiction... Il s'adresse à tous les entrepreneur(e)s dans la culture, le patrimoine, le tourisme ou l'artisanat.

Installé près du musée du Louvre-Lens, dans une ancienne école réhabilitée sur plus de 2 500 m2, Louvre-Lens Vallée se développe grâce à l'implication de 150 entreprises, partenaires et acteurs du territoire. 1 240 m2 sont également disponibles à la location pour les entreprises locales, nationales ou internationales pour l'organisation d'événements. Le dépôt des candidatures est fixé au 14 septembre, sur ce site.