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Lens : Louvre-Lens Vallée cherche ses nouveaux résidents

Un appel à candidatures a été lancé par Louvre-Lens Vallée pour accueillir ses nouveaux résidents. Si vous souhaitez développer un projet dans les Industries Culturelles et Créatives (ICC), vous pouvez candidater et intégrer dès le mois de septembre le programme d'accompagnement proposé par l'incubateur.

©Lena Heleta

©Lena Heleta

Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 4 juillet 2026 - Mis à jour le 4 juillet 2026

Financé par la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, par le Ministère de la Culture et la Région Hauts-de-France, le programme d'accompagnement de Louvre-Lens Vallée combine ateliers collectifs, conférences, masterclasses et voyages apprenants. Que ce soit en pré-incubation, incubation ou accélération, il s'échelonne autour de trois périodes : d'octobre à décembre, «Inspiration et exploration» autour de design thinking, des nouveaux modèles économiques, de la RSE ; de janvier à mars, «Business et implémentation» pour développer la stratégie et concrétiser le modèle d'affaires (business, études de marché, levée de fonds...) ; et d'avril à juin, «Créativité et différenciation» autour de la communication, du pitch, de la design fiction... Il s'adresse à tous les entrepreneur(e)s dans la culture, le patrimoine, le tourisme ou l'artisanat.

Installé près du musée du Louvre-Lens, dans une ancienne école réhabilitée sur plus de 2 500 m2, Louvre-Lens Vallée se développe grâce à l'implication de 150 entreprises, partenaires et acteurs du territoire. 1 240 m2 sont également disponibles à la location pour les entreprises locales, nationales ou internationales pour l'organisation d'événements. Le dépôt des candidatures est fixé au 14 septembre, sur ce site.

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