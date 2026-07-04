Le noctourisme propose un autre regard sur le monde

Tourisme
Picardie : trois sites affichent Pavillon Bleu
04/07/2026 Benoît Maleplate
Somme (80)
Il devient une alternative aux circuits traditionnels et de plus en plus de visiteurs choisissent
la nuit pour explorer le patrimoine naturel et culturel, en quête d’une expérience plus intimiste. Le noctourime, ou le tourisme nocturne, aurait même un impact bénéfique sur le mental et la santé. Quand le patrimoine prend vie sous une nouvelle lumière et impacte durablement.
Parmi les expériences nocturnes, l’observation des étoiles est l’une des plus impactantes sur le plan émotionnel. © D.R
hroma à la Cathédrale d'Amiens. © Laurent Rousselin/ Amiens Métropole
Soissons en Lumière illumine les bâtiments de la ville. © Ville de Soissons
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Tourisme
03/07/2026 LGFR
Meuse (55)
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