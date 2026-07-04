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Dossier

Le noctourisme propose un autre regard sur le monde

Il devient une alternative aux circuits traditionnels et de plus en plus de visiteurs choisissent
la nuit pour explorer le patrimoine naturel et culturel, en quête d’une expérience plus intimiste. Le noctourime, ou le tourisme nocturne, aurait même un impact bénéfique sur le mental et la santé. Quand le patrimoine prend vie sous une nouvelle lumière et impacte durablement.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 4 juillet 2026 - Mis à jour le 4 juillet 2026
<p>Avez-vous déjà visité des lieux emblématiques la nuit, illuminés, ou à la lueur d’une lampe-torche ou sous la lumière des étoiles ? Alors c’est que vous avez fait du noctourisme, autrement dit, du tourisme de nuit. Cette redécouverte de lieux - soit patrimoniaux, soit naturels - la nuit apporte une nouvelle dimension à ce qui nous entoure. En plein boom depuis 2025, ce tourisme est de plus en plus proposé, notamment en Picardie. Visiter les communes du Parc naturel régional et de son Pays d’art et d’histoire à la lueur de la bougie au Crotoy (80), découvrir, muni d’une lampe de poche, les f.

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