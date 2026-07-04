Parc du Marquenterre : le royaume des oiseaux

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Le Parc du Marquenterre est un espace naturel protégé de 200 hectares en baie de Somme ouvert au public. Il accueille chaque année environ 160 000 visiteurs, observateurs privilégiés des milliers d'oiseaux migrateurs venus d'Afrique et d'Europe que le parc abrite avant tout.
Les cigognes sont revenues sur le site et font partie des espèces qui y nichent. © Cyrille Struy
Delphine Gerdei, guide du parc depuis 2003. © Cyrille Struy
Des milliers d'oiseaux de 328 espèces déjà observées font étape sur le parc. © Cyrille Struy
Le parc peut accueillir ici à l'entrée jusqu'à 2 000 visiteurs par jour au plus fort de la saison. © Cyrille Struy
13 postes d'observation ponctuent le parcours sans pour autant déranger les oiseaux. © Cyrille Struy
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