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Parc du Marquenterre : le royaume des oiseaux

Le Parc du Marquenterre est un espace naturel protégé de 200 hectares en baie de Somme ouvert au public. Il accueille chaque année environ 160 000 visiteurs, observateurs privilégiés des milliers d'oiseaux migrateurs venus d'Afrique et d'Europe que le parc abrite avant tout.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 4 juillet 2026 - Mis à jour le 4 juillet 2026
<p>Surnommé avec raison «le monde extraordinaire des oiseaux», le Parc du Marquenterre est en effet leur royaume : 328 espèces y ont été observées, 200 espèces y font étape en continue et une centaine y niche. Entre marais, roselières, dunes et prairies, le parc est situé au cœur de la Réserve naturelle nationale de la baie de Somme. Il est la propriété du Conservatoire du littoral et géré depuis 2003 par le Syndicat mixte Baie de Somme – Grand Littoral Picard. Une quarantaine de salariés se met ainsi «<em>au service de la nature et de ses hôtes</em>», aime à dire Delphine Gerdei, l'une des qu.

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