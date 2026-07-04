Picardie : trois sites affichent Pavillon Bleu

Tourisme
Le noctourisme propose un autre regard sur le monde
04/07/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
Le Pavillon Bleu, premier label international de tourisme durable, a dévoilé son palmarès 2026. Il distingue un port et deux plages en Picardie qui ont mis en oeuvre les politiques et les actions concrètes garantissant un repère de confiance pour les vacanciers et les territoires engagés dans la transition écologique.
Le plan d'eau du Canada et sa plage à Beauvais reconnus cette année par l'association Teragir. © Flament
Balade à cheval sur la plage de Cayeux-sur-Mer à marée basse. © Somme Tourisme
Le port de Saint-Valery-sur-Somme. © Somme Tourisme
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