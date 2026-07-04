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Picardie : trois sites affichent Pavillon Bleu

Le Pavillon Bleu, premier label international de tourisme durable, a dévoilé son palmarès 2026. Il distingue un port et deux plages en Picardie qui ont mis en oeuvre les politiques et les actions concrètes garantissant un repère de confiance pour les vacanciers et les territoires engagés dans la transition écologique.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 4 juillet 2026 - Mis à jour le 4 juillet 2026
<p>Le Pavillon Bleu a été créé il y a plus de 40 ans par Teragir, une association qui s’engage depuis autant d’années en faveur de l’éducation au développement durable. Le label valorise pour sa part les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable. Des politiques en matière de gestion de l’eau, de préservation de la biodiversité, de réduction des pollutions, tout en développant des actions de sensibilisation des publics. «<em>Chaque candidature fait alors l’objet d’une évaluation annuelle indépendante, attestant le mainti.

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