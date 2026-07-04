Le fort de Condé, une plongée immersive dans l'histoire

Dossier

Le fort de Condé situé à Chivres-Val entre Laon et Soissons, a su impulser une véritable dynamique. Ce monument emblématique de l’architecture militaire de la fin du 19ème siècle, en très bon état de conservation, multiplie les nouveautés pour se renouveler et attirer un large public familial : parcours filets, escape game, maquettes à manipuler, nouveaux panneaux et mascottes...