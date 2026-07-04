Le fort de Condé, une plongée immersive dans l'histoire

Tourisme
Parc du Marquenterre : le royaume des oiseaux
04/07/2026 Benoît Maleplate
Saint-Quentin-en-Tourmont (80)
Le fort de Condé situé à Chivres-Val entre Laon et Soissons, a su impulser une véritable dynamique. Ce monument emblématique de l’architecture militaire de la fin du 19ème siècle, en très bon état de conservation, multiplie les nouveautés pour se renouveler et attirer un large public familial : parcours filets, escape game, maquettes à manipuler, nouveaux panneaux et mascottes...
Le fort de Condé a été achevé en 1883. (c) Marie-Line Waroude
Bénédicte Doyen Meriaux, responsable du fort de Condé avec Silvère Cappigny, guide du fort costumé en soldat Émile. (c) Marie-Line Waroude
Un parcours de filet a été installé, une façon de découvrir le fort de manière sportive. (c) Marie-Line Waroude
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