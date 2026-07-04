Tourisme
Chivres-Val (02) Chivres-Val (02)
Dossier

Le fort de Condé, une plongée immersive dans l'histoire

Le fort de Condé situé à Chivres-Val entre Laon et Soissons, a su impulser une véritable dynamique. Ce monument emblématique de l’architecture militaire de la fin du 19ème siècle, en très bon état de conservation, multiplie les nouveautés pour se renouveler et attirer un large public familial : parcours filets, escape game, maquettes à manipuler, nouveaux panneaux et mascottes...

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Par Morgan Gheeraert
La Gazette Picardie
Publié le 4 juillet 2026 - Mis à jour le 4 juillet 2026
<p>C'est un monument exceptionnel au cœur de l’Aisne et loin d’être figé dans le temps. Le site qui appartient à la communauté de communes du Val de l’Aisne opère ces dernières années sa mue dans l’objectif de renouveler l’intérêt, d’attirer les familles et d’être un site accueillant. L’an dernier, un tout nouvel espace d’accueil sous la forme d’une structure en tunnel, donnant l’impression d’entrer dans les entrailles du fort, avec une véritable boutique a été aménagé. Le fort de Condé s’est aussi doté un parcours filets nommé «Les filets des sentinelles» et donnant accès à 500 m² d’espaces d.

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