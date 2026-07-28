Obtenue par l'Euro-Métropole de Metz en 2022 et renouvelée en 2025, cette labellisation vise à promouvoir un tourisme responsable en s'appuyant sur trois piliers : l'environnement, le développement social et l'économie.

Piloté par les pôles tourisme de loisirs et tourisme d'affaires d'Inspire Metz, le dispositif rassemble des acteurs du territoire autour d'engagements concrets en faveur du développement durable. Depuis 2022, le Centre Pompidou-Metz, le Parc des Expositions et Centre de Convention du Technopôle, l'UMIH 57 et l'Euro-Métropole de Metz ont signé une convention avec l'agence afin de déployer des actions adaptées à leurs activités et à leurs publics.

Des engagements concrets pour un territoire plus durable

Depuis un mois, les Galeries Lafayette de Metz ont à leur tour rejoint cette démarche. L'enseigne s'engage notamment à promouvoir une consommation plus responsable, à lutter contre le gaspillage, à favoriser l'inclusion, à valoriser l'économie locale ainsi que le patrimoine et la biodiversité, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Avec l'arrivée de ce cinquième partenaire, le label Destination Innovante Durable poursuit son déploiement sur le territoire. Pour Inspire Metz, cette mobilisation collective illustre la volonté des acteurs locaux de renforcer l'attractivité de l'Euro-Métropole de Metz en intégrant les enjeux du développement durable dans leurs pratiques.