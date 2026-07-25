Départs en vacances: déjà 200 km de bouchons

Plus de 200 km de bouchons cumulés étaient formés sur le territoire national, vers 10h00 samedi, jour classé rouge sur l'ensemble de la France métropolitaine dans le sens des départs en vacances, a indiqué Bison Futé.

219 km d'embouteillages étaient observés par le prévisionniste du trafic routier, en particulier sur l'A7 (plus de 60 km), qui relie le Sud par la vallée du Rhône, sur l'A9, qui permet de rejoindre l'Espagne (plus de 30 km), ou encore l'A10 entre Paris et Bordeaux (plus de 15 km).

Le pic d'embouteillages cumulés devrait être atteint en milieu de journée, selon Bison Futé, qui prévoit une "circulation très difficile", samedi dans le sens des départs, classant la journée rouge sur l'ensemble de l'Hexagone.

"De nombreux axes seront ainsi fortement empruntés sur l'ensemble du territoire, notamment depuis l'Île-de-France en direction de la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Méditerranée, ainsi qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes", précise Bison Futé.

Dans le sens des retours, les axes rejoignant l'Île-de-France depuis la frontière du Nord-Est, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Méditerranée seront fortement empruntés, selon l'organisme.

Dimanche, la journée sera classée orange dans le sens des départs, et seulement vers la Méditerranée et à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes.