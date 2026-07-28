Metz renouvelle son Conseil des seniors et ouvre les candidatures

Dans le cadre de sa politique municipale de promotion de la place des seniors dans la cité, la Ville de Metz renouvelle son Conseil des seniors. Cette instance de participation citoyenne permet aux seniors messins de s'impliquer dans la vie de la commune en mettant leur expérience, leurs compétences et leur disponibilité au service de l'intérêt général. Lieu de réflexion, de concertation et de proposition, le Conseil des seniors accompagne la municipalité sur les questions liées à la place des aînés dans la cité. Il contribue au développement du lien social, favorise les échanges intergénérationnels et s'inscrit dans la démarche «Villes Amies des Aînés» portée par la Ville de Metz.

Comment rejoindre le Conseil des seniors ?

Pour intégrer cette instance, les candidats doivent être âgés d'au moins 65 ans, résider à Metz et être libérés de toute activité professionnelle. La municipalité souhaite réunir des citoyens désireux de s'engager dans une démarche constructive et de participer aux projets en faveur du mieux-vivre ensemble. Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature en complétant le formulaire prévu à cet effet. Celui-ci est à remettre dans une mairie de quartier, à envoyer au CCAS «Conseil des seniors» ou par courriel à : villeinclusive@mairie-metz.fr, et ce, avant le 17 août prochain.