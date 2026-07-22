Le développement de Baker Tilly en Hauts-de-France se poursuit. Le Groupe de conseil pluridisciplinaire annonce se rapprocher du cabinet d'expertise comptable et de conseil spécialisé dans les dossiers transfrontaliers franco-belges TYTGAT, installé à Rouvignies. Ce rapprochement entre les deux entités s'inscrit dans la dynamique de croissance externe de Baker Tilly définie par le plan stratégique Convergence 2030 dont l'objectif est de porter le chiffre d'affaires du groupe à 400 millions d’euros à horizon 2030.

L'intégration de TYTGAT permet de consolider le métier de l'expertise comptable et d'acquérir une compétence éprouvée dans l'accompagnement des dossiers transfrontaliers. Car TYTGAT, qui compte 23 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 2,75 millions d'euros, accompagne des entreprises de tout secteur d’activité, des indépendants étrangers actifs en France, des sociétés étrangères qui s'y implantent, des PME françaises se développant à l'international, ou encore des investisseurs étrangers, depuis 20 ans.

«Cette opération confirme le dynamisme de notre stratégie de croissance externe : c'est la sixième signée par le Groupe en sept mois. Avec TYTGAT, nous intégrons une spécialisation transfrontalière rare qui crée un pont naturel avec Baker Tilly Belgique. Elle est structurante, tant sur le plan géographique que sur les plans métier et international», explique Olivier Journet, Associé Baker Tilly et Directeur M&A Groupe.

«Dans un métier qui se transforme en profondeur, avec l'arrivée de la facturation électronique et l'essor de l'intelligence artificielle, rejoindre Baker Tilly nous donne les moyens d'accompagner ces mutations, avec davantage de formation et de nouveaux outils au service de nos clients», ajoute Samuel Tytgat, Expert-comptable chez TYTGAT.