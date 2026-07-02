«Le numérique au service de la proximité»

Début juin vous avez inauguré votre nouveau siège, rue de la Vologne à Laxou. L’occasion de présenter à vos clients, partenaires et collaborateurs une réorganisation structurelle engagée depuis un peu plus d’un an et votre sortie du réseau CerFrance en septembre dernier. Quel est le principal objectif de cette action ?

Jean-René Lenne : Depuis sa création, il y a vingt ans, Adheo Expertises accompagne les professionnels dans leurs enjeux comptables, de conseil et de gestion d’entreprise. Il était devenu nécessaire de clarifier notre image eu égard aux marchés auxquels nous nous adressons. Historiquement, cela demeure l’agriculture mais nous touchons tous les secteurs d’activité, les artisans d’une façon générale, les professions libérales notamment médicales et les associations. Aujourd’hui, nous déclinons notre marque par secteur d’activité ce que nous ne faisions forcément pas auparavant. Chaque secteur est ainsi concerné : Adheo BTP, Adheo profession libérale par exemple. Cette marque, nous la déclinons et nous l’affichons. Cela nous permet de réaffirmer notre proximité. Celle-ci est plus qu’importante, elle est tout simplement cruciale.





Une proximité à renforcer du fait de l’évolution digitale et numérique ?

Jean-Philippe Bastien : La majeure partie de nos clients ne sont pas de grosses structures (6 000 clients sur l’ensemble du groupe : NDLR). Ce sont pour la plupart des chefs d’entreprise qui sont souvent tout seul, ou dans des TPE de deux ou trois personnes. Ils ont besoin d’accompagnement et d’être orientés. C’est cela notre stratégie aujourd’hui : leur permettre de faire face aux évolutions et à la véritable révolution technologique qui est en train de s’opérer. Cette dernière ne doit pas nous faire oublier que nos clients doivent rester au centre de notre activité. Cette proximité, elle est avant tout physique avec un ancrage local fort avec nos différentes agences de Laxou, Commercy, Toul, Montmédy, Bar-le-Duc, Briey, Moncel-lès-Lunéville, Verdun ainsi que notre présence à Metz avec notre filiale CPA et à Épinal avec FCE (France Consultants Expertises).





Le numérique au service de la proximité et non l’inverse, d’où le déploiement de votre plateforme MyAdheo ?

Jean-René Lenne : Notre outil MyAdheo est la pièce maîtresse de la réorganisation structurelle que nous menons. Il permet à nos clients d’interagir directement avec leur expert-comptable. Ce n’est pas du tout pour déshumaniser la relation, nous n’avons pas la vocation de nous transformer en un cabinet purement numérique. Jean-Philippe Bastien : C’est une plateforme améliorée ! Elle répond naturellement à l’échéance de la facturation électronique car elle intègre une Plateforme de dématérialisation partenaire (PDP) permettant à nos clients d’être prêts et compatibles d’ici là. Elle va au-delà de cette formalité et obligation. MyAdheo regroupe un ensemble d’outils comme des tableaux de bord interactifs, un coffre-fort numérique et tout un ensemble d’outils généraux. C’est un vrai outil de pilotage. Nos clients ont besoin d’un cabinet capable de les accompagner dans toute la complexité de leur activité et pas seulement au moment du bilan. MyAdheo permet d’avoir une vision en temps réel de la trésorerie, des factures, de l’activité. C’est un outil moderne mais simple et abordable. Depuis son lancement il y a cinq mois après plusieurs années d’élaboration, nous avons des retours positifs ce qui nous permet d’être confiants pour l’avenir. Il y a toujours des clients récalcitrants mais nous allons les accompagner dans cette mutation numérique pour leur permettre de se l’approprier.

Celui qui refuse l’IA, sera remplacé par celui qui l’utilise





Une appropriation qui doit se faire également en interne ?

Jean-René Lenne : Cela fait plusieurs années que nous inscrivons nos équipes dans cette logique de transformation. Cette conduite du changement est engagée depuis 2020 lorsque nous avons fait délibérément le choix de dématérialiser l’ensemble des documents pour permettre de faire face, progressivement, aux ruptures technologiques. Nous avons anticipé l’ensemble de ces changements qui sont aujourd’hui notre réalité quotidienne. L’investissement effectué dans les outils et les process nous permet de libérer du temps et de le mettre au service de l’essentiel pour nos clients : conseiller, accompagner et anticiper. La spécialité et la valeur ajoutée se trouvent dans l’humain. Les outils développés permettent de réellement s’y consacrer.

À l’image de l’intelligence artificielle ?

Jean-René Lenne : Celui qui refuse l’intelligence artificielle sera remplacé par celui qui l’utilise. C’est un outil parmi d’autres mais pas une solution miracle, il permet d’automatiser des tâches répétitives mais rien ne remplace la relation humaine sur les territoires où nous sommes ancrés. Si les process évoluent, l’expertise demeure humaine.





Une expertise qui passe par un renforcement de l’offre de conseil et de services ?

Jean-Baptiste Bastien : C’est là que se trouve la valeur ajoutée aujourd’hui aussi bien dans des volets juridique, social, de gestion patrimoniale, de management, d’optimisation fiscale. Il est nécessaire d’offrir un spectre global de conseils et de services pour offrir à nos clients un accompagnement optimal.





D’où votre opération récente de croissance externe avec le rachat du cabinet d’expertise comptable CPA de Metz ?

Jean-René Lenne : CPA possède un savoir-faire différent et complémentaire au nôtre. Son acquisition nous a notamment permis d’élargir notre offre au niveau du commissariat aux comptes. Avec notre autre filiale, FCE (France Consultants Expertises), d’Épinal nous couvrons l’ensemble du territoire lorrain, ce qui nous permet de démultiplier nos expertises tout en renforçant notre logique de proximité. Ces deux filiales nous permettent de changer d’échelle et de renforcer l’accompagnement de nos clients face aux mutations en cours.