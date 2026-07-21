Experts-comptables
Saint-Amand-les-Eaux (59) Saint-Amand-les-Eaux (59)
Portrait

Khadija Sabri, aux côtés des femmes expertes-comptables

À la tête du cabinet Figarex, implanté à Saint-Amand-les-Eaux, Lille et désormais Casablanca, la dirigeante est notamment engagée dans plusieurs réseaux professionnels féminins, militant pour davantage de visibilité dans la profession. Portrait.  

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Khadija Sabri, dirigeante de Figarex. © Lena Heleta

Khadija Sabri, dirigeante de Figarex. © Lena Heleta

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 21 juillet 2026 - Mis à jour le 21 juillet 2026
<p>À 15 ans déjà, Khadija Sabri savait ce qu’elle voulait faire : experte-comptable. Une vocation qui l’a menée de Casablanca à la France, où elle poursuit ses études avant d’intégrer, en 2007, le cabinet Figarex comme salariée. Treize ans plus tard, en pleine crise sanitaire, elle reprend l’entreprise. Son ancien dirigeant, Régis Gossart, ex-président de l’Ordre des experts-comptables, l’interroge alors : «<em>Tu es sûre de reprendre ?</em>». Sa réponse est immédiate : «<em>Je suis sûre et certaine de reprendre. Ce n’est pas une pandémie qui va y faire quoi que ce soit</em>».</p><p>À l’époque.

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