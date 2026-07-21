Khadija Sabri, aux côtés des femmes expertes-comptables

Experts-comptables
2026–2029 : les 36 mois qui vont redéfinir le suivi et le pilotage des entreprises Facturation électronique, IA, pilotage : un basculement déjà engagé
06/07/2026 La Rédaction
Villers-lès-Nancy (54)
À la tête du cabinet Figarex, implanté à Saint-Amand-les-Eaux, Lille et désormais Casablanca, la dirigeante est notamment engagée dans plusieurs réseaux professionnels féminins, militant pour davantage de visibilité dans la profession. Portrait.
Khadija Sabri, dirigeante de Figarex. © Lena Heleta
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Experts-comptables
06/07/2026 La Rédaction
Villers-lès-Nancy (54)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Saint-Amand-les-Eaux avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune