Rendez-vous incontournable de la profession, le campus 2026 s'est organisé autour de la thématique «Cap conseil, prenez le large vers la valeur ajoutée» autrement dit vers les nouvelles opportunités pour les cabinets et leurs clients. De nombreux ateliers-formations ont rythmé ces deux journées d'échange à l'image des conférences « le full service augmenté grâce à la facturation électronique » ; « les outils de l'ordre pour investir le domaine agricole » ou encore « le développement des missions de gestion de patrimoine ». «Notre profession doit savoir anticiper, innover et s’adapter. Ce Campus 2026 est tourné davantage vers le conseil, plus que sur la technique. C'est l’occasion de partager nos expériences, d’explorer ensemble les évolutions de notre métier et de mettre le cap vers une expertise toujours plus créatrice de valeur» témoignait Corinne Renart, présidente du conseil régional de l’Ordre des experts-comptables Hauts-de-France.

A deux mois de l'entrée en vigueur officielle de la facture électronique, les cabinets sont globalement sur le pont, mais visiblement pas tous comme en témoigne Katia Nony, directrice Hauts-de-France de Shine-Cegid «Sincèrement, je ne pensais pas qu'autant de cabinets seraient en retard, on espère que l'Etat fera preuve d'une certaine souplesse concernant les pénalités». Pour rappel, à partir du 1ᵉʳ septembre 2026, toutes les entreprises seront tenues d'émettre et de recevoir leurs factures au format électronique, à travers les 137 plateformes agréées par l'État, définitivement immatriculées.

Un invité de prestige

Les participants ont également eu la chance d'assister à la grande conférence de ce campus : "De la profondeur à la transformation : inspirer de nouvelles trajectoires" par Guillaume Néry, quadruple champion du monde d'apnée. Au-delà ses performances sportives (en l'occurrence son record à 126 mètres de profondeur), son parcours est avant tout une aventure humaine. Lors de cette conférence, cette légende de l'apnée a partagé ses enseignements tirés de son expérience personnelle hors norme : «le stress fait partie de la mécanique, il faut composer avec, en faire un atout et limiter son impact sur le corps. […] La respiration est essentielle, elle agit sur le bon fonctionnement du cerveau». Enfin, l'intéressé est revenu sur l'importance de l'esprit de l'innovation, capital pour les experts comptables : «Il est essentiel de cultiver la prise de risque car la routine est compliquée à gérer sur le long terme». Une conférence de plus d'une heure riche en enseignements qui a captivé l'assemblée.