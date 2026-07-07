Aisne : Le CCI Tour se lance à l'Atelier Berthelot

Coup d'envoi réussi pour le CCI Tour. Cette nouvelle initiative de la CCI 02 vise à aller à la rencontre des entreprises sur l’ensemble du territoire axonais afin de mettre en lumière la richesse, la diversité et le dynamisme du tissu économique local. Pendant plus d’un an, la CCI de l’Aisne ouvrira les portes d’entreprises représentatives des savoir-faire et des talents qui contribuent au développement économique du département.

Un vitrailliste reconnu

La première étape a eu lieu au sein de l'Atelier Berthelot, entreprise reconnue pour son expertise dans la création, la restauration et la conservation de vitraux. Les participants ont été accueillis par Élodie Lemaître, maître verrier et dirigeante de l’Atelier Berthelot situé à Saint-Pierre-Aigle, dans le Soissonnais. La rencontre a aussi été l'occasion de mettre en avant l'accompagnement de la CCI Aisne, notamment sur les ressources humaines, assuré par Laetitia Fouchaux. Un accompagnement précieux qui se poursuit aujourd'hui aux côtés de l'entreprise.

Olivier Jacob, président de la CCI Aisne et Rodolphe Richez, directeur exécutif de la CCI Aisne, étaient notamment présents. Ils ont pu découvrir les coulisses d’un métier d’art exigeant, les techniques de restauration du vitrail ainsi que les projets portés par l’entreprise. À travers le CCI Tour 2026-2027, la CCI de l’Aisne poursuit un double objectif : valoriser les entreprises qui font la force de l’économie locale et promouvoir les dispositifs d’accompagnement proposés aux dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise.