Côte-d’Or : La Plaine Dijonnaise signe son contrat local de santé

Le nouveau contrat local de santé de la Plaine Dijonnaise, qui couvre 22 communes et près de 22 000 habitants, a été signé le 2 juillet dernier. Établi à partir d'un diagnostic du territoire, il a été conclu par la communauté de communes de la Plaine Dijonnaise, l'Agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté, le conseil départemental de Côte-d'Or ainsi que leurs partenaires. L'objectif est d'apporter des réponses adaptées aux besoins locaux tout en contribuant à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

Des priorités définies pour les cinq ans à venir

Le contrat repose sur plusieurs axes d'action. Le premier prévoit de renforcer l'accès aux soins, aux services et aux droits, en confortant l'offre de santé et en améliorant l'orientation des habitants vers les dispositifs existants. Le deuxième est consacré à la prévention et à la promotion de santé, avec des actions autour de l'alimentation, de l'activité physique, du développement des compétences individuelles, mais aussi une attention particulière portée à la santé environnementale.

Un troisième axe concerne l'accompagnement du vieillissement et du handicap. Les partenaires prévoient notamment des actions pour lutter contre l'isolement social, favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, soutenir les proches aidants et préserver l'autonomie.

Considérée comme un enjeu transversal, la santé mentale sera prise en compte dans l'ensemble des actions prévues. Des initiatives de sensibilisation, de développement des compétences psychosociales et de formation aux premiers secours en santé mentale figurent notamment parmi les mesures annoncées.

Le dernier axe porte sur la coordination du contrat local de santé. Les signataires entendent poursuivre une démarche de santé de proximité en associant les acteurs du territoire afin d'apporter des réponses adaptées aux besoins de la population et de contribuer à l'amélioration de sa qualité de vie.



