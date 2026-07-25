Pour sa 54e édition, la Coupe Jean Borotra, championnat d’Europe de tennis par équipes réservé aux garçons de moins de 16 ans, est de retour au Touquet-Paris-Plage. La compétition de tennis va se dérouler du 3 au 5 août au Centre Tennistique Pierre de Coubertin. Ce sont les meilleures sélections nationales européennes jeunes qui s’affronteront pour décrocher le titre européen.

La Coupe Jean Borotra est une étape des Summer Cups by Dunlop, et a participé, au fil des années et des éditions, à la révélation de nombreux grands joueurs de tennis. On retrouve par exemple Yannick Noah, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Alexander Zverev.

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 2 août à 19 h sur le parvis du Centre tennistique. L'entrée est gratuite.