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Le Touquet-Paris-Plage : la coupe Jean-Borotra de retour du 3 au 5 août

La 54e édition de la Coupe Jean-Borotra va se dérouler du 3 au 5 août au Touquet-Paris-Plage. Elle est l'équivalent du championnat d'Europe de tennis par équipes et est réservée aux garçons de moins de 16 ans.

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©Illustration Pixabay

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 25 juillet 2026 - Mis à jour le 25 juillet 2026

Pour sa 54e édition, la Coupe Jean Borotra, championnat d’Europe de tennis par équipes réservé aux garçons de moins de 16 ans, est de retour au Touquet-Paris-Plage. La compétition de tennis va se dérouler du 3 au 5 août au Centre Tennistique Pierre de Coubertin. Ce sont les meilleures sélections nationales européennes jeunes qui s’affronteront pour décrocher le titre européen.

La Coupe Jean Borotra est une étape des Summer Cups by Dunlop, et a participé, au fil des années et des éditions, à la révélation de nombreux grands joueurs de tennis. On retrouve par exemple Yannick Noah, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Alexander Zverev.

La cérémonie d'ouverture aura lieu le 2 août à 19 h sur le parvis du Centre tennistique. L'entrée est gratuite. 