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La marque nordiste Molinel devient partenaire premium du RC Lens

La marque de vêtements de travail Molinel devient, pour les deux prochaines saisons, un partenaire premium du RC Lens, récent vainqueur de la Coupe de France. Le partenariat a été officialisé le 10 juillet. 

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©RC Lens

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 16 juillet 2026

Le RC Lens a un nouveau partenaire premium. En effet, le 10 juillet a été officialisé le partenariat entre le club vainqueur de la Coupe de France et la marque Molinel, qui conçoit et fabrique des vêtements professionnels et des équipements de protection technique. Le partenariat va durer deux saisons et la marque Molinel sera visible sur la face avant du short des équipes professionnelles masculine et féminine. Ce partenariat a été accompagné par SPORTFIVE, agence internationale de marketing sportif.

«Ce partenariat revêt une résonance toute particulière : si Molinel conçoit les vêtements de celles et ceux qui œuvrent au quotidien, au Racing, nous enfilons chaque jour le bleu de chauffe pour défendre nos couleurs avec la même exigence et le même goût de l'effort», explique Benjamin Parrot, directeur général du RC Lens.

«Au-delà du sport, nous nous retrouvons dans une même culture du collectif, du travail et de l'engagement. Ce partenariat illustre ce que nous sommes devenus : une entreprise solide, ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. Nous sommes heureux d'associer notre histoire à celle d'un club qui fédère, rassemble et inspire bien au-delà des terrains», ajoute Fady Perche-Bassila, président de Molinel. 

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