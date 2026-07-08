Amiens Métropole met en place un écran géant pour permettre au public de suivre le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la France et le Maroc. Le rendez-vous est fixé jeudi 9 juillet au gymnase du Coliseum. Les portes ouvriront à 20 heures, deux heures avant le coup d'envoi programmé à 22 heures. L'accès sera gratuit, mais limité à 1 400 personnes. Une réservation préalable est donc nécessaire. Sur place, une buvette et un espace de restauration proposeront notamment des sandwichs et des crêpes afin d'accompagner la soirée.

Animations avant le coup d'envoi

Avant le début de la rencontre, des animations seront proposées entre 20 heures et 22 heures pour faire patienter les spectateurs. Les participants pourront notamment s'initier au Futnet et au Pannako dans une ambiance animée par de la musique et un speaker. Des joueurs de l'Amiens SC sont également attendus pour rencontrer le public. Amiens Métropole indique enfin que, si l'équipe de France se qualifie, les demi-finales et la finale de la compétition seront elles aussi retransmises au Coliseum les 14 et 19 juillet.