Le FC Metz dévoile un maillot inspiré de la pierre de Jaumont

Dans le cadre chargé d'histoire du Grenier de Chèvremont, au musée de la Cour d'Or, le FC Metz et son équipementier Kappa ont levé le voile sur le nouveau maillot domicile des Grenats. Une présentation loin d'être anodine : c'est notamment au cœur de ce lieu emblématique que le designer Sébastien Abdelhamid Godelu a puisé son inspiration pour imaginer une tenue célébrant la pierre de Jaumont, ce calcaire doré qui façonne l'identité architecturale de Metz.

Le résultat est un maillot grenat rehaussé de touches jaune-or, avec des motifs inspirés des façades et des reliefs des monuments messins. Après les références à la sidérurgie, au Graoully ou encore à ses liens avec son club de formation au Sénégal, le club poursuit sa stratégie consistant à ancrer chacune de ses créations dans son territoire et son histoire.

Un produit devenu essentiel pour les finances des clubs

Au-delà de l'aspect symbolique, le lancement d'un nouveau maillot est désormais un rendez-vous économique incontournable pour les clubs professionnels. Chaque nouvelle création suscite l'engouement des supporters et des collectionneurs, d'autant plus lorsqu'elle se distingue par son originalité ou sa dimension patrimoniale.

Proposé à partir de 84,99 euros en version Replica et 129,99 euros en version premium, le nouveau maillot grenat constitue une source de revenus non négligeable pour le FC Metz. Dans un contexte de retour en Ligue 2 et de recettes télévisées plus limitées, le merchandising prend une importance accrue dans le modèle économique des clubs.

En faisant de cette tunique un véritable «monument à porter», selon les termes du club, le FC Metz espère ainsi transformer ce nouvel opus en succès commercial, tout en renforçant encore un peu plus le lien entre les Grenats, leur ville et leur patrimoine.