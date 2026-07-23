Professionnels de santé, chercheurs, aidants et grand public sont invités à participer, du 15 au 17 septembre, à l'Université d'été éthique et maladies neuro-évolutives, organisée en partenariat avec l'Espace de réflexion éthique Bourgogne Franche-Comté. Pour cette édition, qui se tient pour la première fois à Dijon, les échanges porteront sur le thème « La bientraitance à l'épreuve du réel ».





Trois journées autour des pratiques de terrain





L'objectif de cette rencontre est d'examiner la notion de bientraitance à partir des réalités du soin et de l'accompagnement. Les participants seront amenés à échanger sur les difficultés rencontrées sur le terrain, les contraintes des organisations, la vulnérabilité des personnes accompagnées et les décisions auxquelles sont confrontés les professionnels.





Le programme se déroulera sur trois jours. Le 15 septembre, au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, un moment d’échange sera consacré à la thématique « La bientraitance au prisme des savoirs sur l'expérience des maladies ». Les 16 et 17 septembre, au Palais des congrès de Dijon, les débats porteront respectivement sur la bientraitance au quotidien puis sur les conditions nécessaires à sa mise en œuvre.



