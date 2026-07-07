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À Lamorlaye, l’école d'ornithologie de la LPO ouvre les inscriptions

L'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Hauts-de-France ouvre les inscriptions de son école d'ornithologie à Lamorlaye pour la rentrée 2026/2027, rythmée par des cours théoriques et sur le terrain. 


La formation met les élèves en situation sur le terrain. © LPO

La formation met les élèves en situation sur le terrain. © LPO

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 7 juillet 2026 - Mis à jour le 7 juillet 2026

Une nouvelle année va débuter pour l'école d'ornithologie de l'Oise, ouverte en 2024. À Lamorlaye, l'école ouvre ses inscriptions pour la rentrée 2026/2027. Animées par Gregory Brouilliard - éducateur nature et chargé d’études Biodiversité -, les séances de formation ont lieu en présentiel en alternant travail en salle et sorties sur le terrain avec au total 20 cours de 2 heures en salle (au sein du Château de Lamorlaye) et dix sorties de terrain.

S'il existe un niveau intermédiaires pour les personnes les plus avancées, le niveau débutant est accessible à tout le monde : pas besoin de connaissances en ornithologie pour débuter le niveau 1, les personnes sont là pour apprendre et partager leur passion de la nature. 

Cette école d’ornithologie est le parcours de formation de la LPO qui permet d’acquérir les connaissances pratiques, scientifiques, techniques et méthodologiques nécessaires à l’observation et à l’étude des oiseaux de France métropolitaine.

Pour en savoir plus.