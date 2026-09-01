Comment a commencé cette aventure ?



Fin 2022, j’étais sur le marché de Noël de Beauvais avec des produits de ma marque Les délices de Maminette, qui propose notamment des préparations pour desserts ou pour des rhums arrangés. Un soir à plusieurs commerçants, on s’est dit que c’était dommage de ne pas avoir de magasin en dur à partager. L’idée a trotté dans ma tête. La première Boutique des artisans est née au Jeu de Paume à Beauvais en octobre 2023, puis ça été au tour de Lille, Glisy… On trouve de tout : bijoux, céramique, décoration pour la maison, savonnerie.

Quel est le principe ?

Ma société loue des cellules de 100 à 150 m² dans des centres commerciaux. Beaucoup sont vacantes à cause de la fermeture de magasins de textile. Il n’y a que la Boutique des artisans de Beauvais que nous appelons «la maison» qui se trouve en centre ville, place Jeanne-Hachette, là où tout a commencé. Ensuite, une équipe de cinq salariés réalise tous les aménagements. Des emplacements sont loués à des artisans, des producteurs, des créateurs locaux… pour en moyenne une cinquantaine d’euros. Ils ne prennent donc aucun risque. Bien souvent, ce sont eux qui nous contactent car n’ont pas de point de vente et fabriquent dans leurs ateliers, leurs garages ou une pièce de la maison. La société prend 20% sur les ventes pour faire vivre la structure dont le siège se trouve à Marseille-en-Beauvaisis et qui emploie 17 personnes, faire face aux dépenses courantes, financer les travaux et l’entretien… A tour de rôle, les artisans tiennent la boutique. Il y en a en moyenne une quarantaine par boutique. Les clients peuvent aussi retrouver les produits de ma marque dans chacune d’elle.

Imaginiez vous un tel développement ?

Non. Même mon entourage est sidéré et fier. A fin aout, non comptons 63 Boutique des artisans réparties dans toute la France. Une dizaine d’ouverture est prévue en septembre. A ce rythme, la centième ouvrira fin novembre mais je ne sais pas encore où. Aucune enseigne n’a ouvert 100 boutiques en trois ans. Une grande réception devrait être organisée par les institutionnels pour fêter cela à Beauvais. Les ouvertures se poursuivront en 2027. Le concept plait aux exposants. Nous en comptons 3 000. En fin d’année, ils seront 5 000. Ils sont heureux d’avoir un chiffre d’affaires qui rentre tous les mois sans devoir se rendre sur les marchés. Nous faisons vivre l’artisanat et le savoir faire français. Nous aimons nous installer dans de petites comme de grandes villes. Partout il y a une clientèle pour l’artisanat.