«C’est une immense fierté. 1 000 dossiers avaient été déposés», confie Karine Vichery, qui a développé une activité pas comme les autres. En effet, ses créations en luminaires et objets uniques sont à base de bois flotté et déchets marins ramassés sur la côte picarde. Elle vient donc de retenir l’attention du jury régional des trophées PME RMC/BFM 2026.



Une visibilité gagnée

Lundi dernier à Lille, elle est devenue finaliste parmi cinq artisans, dans la catégorie artisan, au niveau régional : «J’avais posé candidature il y a six mois. À travers ces concours, je gagne en visibilité. Cette année, avec la conjoncture l’activité est compliquée», assure celle qui a notamment été consacrée Madame engagée 2024 par le réseau national des chambres de métiers et de l'artisanat pour son engagement éco-responsable : «À Lille, j’ai rencontré le journaliste économique Michel Picot, qui faisait partie du jury, poursuit Karine Vichery. J’étais venue avec quelques objets. Il a dit qu’il aimait mon travail et savait que j’intervenais dans les écoles».

Une belle aventure humaine, des rencontres, des encouragements, des partenaires et des personnes qui croient en son travail, voilà ce qu’elle retient. Dorénavant, Karine Vichery attend de savoir si elle sera retenue pour le salon du made in France qui se tiendra en novembre au palais de l’Elysée. Elle sait déjà qu’elle est retenue pour le salon international des métiers d’art qui se déroulera à Liévin fin novembre. Accompagnée par la CMA des Hauts-de-France et la communauté de communes des Villes Soeurs, elle s’est engagée dans une démarche d’éco-label, notamment en achetant un véhicule électrique. Il va lui être remis rapidement : «Je devrais être labellisée en or», se réjouit-elle d’avance.