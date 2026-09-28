Ce rendez-vous s’inscrit dans la quatrième édition des Journées nationales de la réparation, organisées du 15 au 18 octobre par la Make.org Foundation et l’association HOP - Halte à l’obsolescence programmée. Des ateliers pratiques, des démonstrations, des portes ouvertes, des conférences, des expositions ou des ciné-débats seront proposés pendant ces quatre jours.

Une immersion dans un atelier de bijoux

Pendant trois jours, les visiteurs pourront découvrir les coulisses de l’atelier et observer les différentes étapes du travail réalisé sur les bijoux. La démonstration permettra également de mieux comprendre les savoir-faire nécessaires à leur réparation. L’événement s’adresse aussi bien aux personnes curieuses de découvrir ce métier qu’à celles qui souhaitent mieux connaître les solutions permettant de conserver ou de réparer leurs objets.

Réparer plutôt que remplacer

Les Journées nationales de la réparation proposent plusieurs rendez-vous dans le Grand Est : ateliers pratiques, démonstrations, visites, conférences ou encore portes ouvertes. L’objectif est notamment de faire connaître les solutions de réparation disponibles localement. Selon les chiffres communiqués par les organisateurs, 83% des Français ont déjà renoncé à faire réparer un objet parce que l’achat d’un produit neuf leur semblait suffisamment peu coûteux. Le prix n’est toutefois pas le seul frein : 70% ont également déjà renoncé à une réparation faute de connaître son coût à l’avance.

À Bruyères, ces trois journées permettront donc de découvrir concrètement le travail réalisé dans un atelier de bijoux et les savoir-faire associés à la réparation.