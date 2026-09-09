Première édition de la Semaine 0 carbone en baie de Somme

Du 11 au 20 septembre, l’association baie de Somme Zéro Carbone organise la première édition de sa Semaine 0 Carbone. Fondée en 2009, par des professionnels du tourisme (hébergeurs, producteurs, loisirs et nature, commerçants…), l’association s'engage à préserver ce joyau naturel qu'est la baie de Somme en promouvant un tourisme responsable et en rendant l’activité professionnelle de ses membres plus vertueuse et respectueuse de l’environnement. Elle est actuellement composée de 46 membres actifs et 8 membres amis.



Rendre les enjeux de transition écologique concrets et accessibles

Pendant dix jours, professionnels du tourisme, habitants, visiteurs, étudiants et partenaires du territoire seront invités à découvrir des initiatives concrètes : éco-mobilité, circuits courts, gastronomie locale, réduction des déchets, biodiversité, évolution des comportements. L’association souhaite rendre les enjeux de transition écologique concrets et accessibles. La transmission aux jeunes générations constituera l’un des fils rouges.

«L’impact carbone d’un séjour touristique se joue notamment dans la manière de se déplacer, de se loger, de se restaurer, de consommer et de pratiquer ses loisirs. Mobilité douce, avantages pour les voyageurs arrivant en train ou à vélo, produits locaux, lutte contre le gaspillage, découverte de la biodiversité ou sensibilisation à la gestion sont autant d’initiatives permettant de montrer que chacun peut agir à son échelle», souligne l’association.

Trois temps forts

Voici les principaux temps forts à retenir. Le mercredi 16 septembre matin, trois parcours relais éco-mobilité au départ de : Fort-Mahon-Plage, Mers-les-Bains et Amiens avec des équipes de relayeurs (dont des étudiants en BTS Tourisme d'Abbeville) combinant mobilités douces pour rejoindre Le Crotoy. Ce même jour, dès 11h30 place à la fête de la gastronomie (sur réservation) à côté du bassin de chasse au Crotoy) avec un grand banquet locavore réunissant chefs, producteurs locaux et élèves du lycée professionnel du Marquenterre, avec animations et jeux picards. Le menu a été fixé à 30 euros.

Enfin, le samedi 19 septembre à l’entrepôt des sels de Saint-Valery-sur-Somme se dérouleront des éco-ateliers : ateliers participatifs "La Fresque de la Mobilité" de 9 h 30 à 13 heures et «2tonnes», de 14 heures à 16 h 30. Cette première édition de la Semaine 0 carbone est organisée avec le soutien notamment de l’ADEME Hauts-de-France et de nombreux partenaires institutionnels, associatifs et professionnels du territoire.