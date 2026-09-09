Les cantines des écoles élémentaires de la ville de Pont-Sainte-Maxence sont désormais équipées de bacs à partage. Ces bacs permettent aux enfants qui n’ont plus faim de déposer leur fromage emballé ou leur dessert dans ces bacs, et leurs camarades, qui ne sont pas rassasiés, peuvent ainsi récupérer une collation supplémentaire.

Cette initiative a été mise en place pour plusieurs objectifs. C'est débord le gaspillage alimentaire qui est visé, comme le constate Arnaud Dumontier, maire de Pont-Sainte-Maxence : «C’est une solution que nous avons trouvée adaptée à l’âge des enfants pour lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine. L’an passé, 78g de déchets alimentaires étaient jetés quotidiennement par chaque enfant. Notre objectif est d’arriver à 50g».Ces bacs à partage apprennent donc les enfants à la consommation responsable.

C'est aussi une façon d'apprendre aux enfants à partager avec leurs camarades et d'apprendre à ne pas jeter systématiquement. Et à peine installés, ces petits bacs font déjà leur preuve et les enfants les inscrivent dans leur habitude.

Cercle vertueux

L'alimentation est un grand sujet au sein de la société et notamment dans les cantines scolaires. Le bien manger, les produits locaux et le cycle des aliments sont autant de sujets en réflexion au sein des communes.

À Pont-Sainte-Maxence, le maire souhaite aller encore plus loin, en pensant aux déchets alimentaires. «Nous avons la volonté d’aller encore plus loin dans notre démarche, assure Arnaud Dumontier. Dans

un mois, les composteurs déployés dans nos écoles seront utilisés par nos agents de cantine. Ils trieront

les déchets alimentaires et le compost réalisé sera utilisé par le service des espaces verts».



