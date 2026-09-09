Bilan touristique 2026 : la MEL tire son épingle du jeu

Entre le 1er janvier et le 21 août 2026, les chiffres confirment la dynamique touristique : 1 818 348 nuitées en hôtels et résidences de tourisme de janvier à juin soit +10,3% par rapport à 2025 sur la même période (données des hôteliers). La part des nuitées étrangères dans le volume total des nuitées est en augmentation en juillet 2026 par rapport à 2025. Et enfin, une hausse des touristes en provenance des Pays-Bas de +122% en juillet 2026 vs 2025 et de +36% en provenance des Etats-Unis.

La Braderie, un véritable succès

Chaque année, la traditionnelle Braderie de Lille attire près de 2 millions de visiteurs en l'espace de trois jours. Un événement incontournable pour les professionnels de la MEL, principalement restaurateurs et hôteliers qui profitent de retombées économiques exceptionnelles. Selon les données de la MEL, l'Observatoire métropolitain du tourisme et MKG Consulting, le taux d'occupation en hôtels et résidences de tourisme le samedi 5 août a atteint 97,1% soit +3,4 par rapport à 2025.

On note également une fréquentation en hausse de +29% des touristes étrangers en hébergement marchand et non marchant dans le secteur de Lille centre. Les touristes internationaux sont chaque année nombreux à poser leurs valises dans la Capitale des Flandres mais cette année en particulier puisqu'on constate : +12% de touristes belges vs 2025 ; +40% pour les Pays-Bas ; +130% pour l'Allemagne ; +120% pour les Etats-Unis et enfin +75% pour l'Espagne. Cette braderie 2026 aura été un véritable succès.