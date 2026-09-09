La Fête de l'Automne est le nouveau rendez-vous de la Mer de Sable. Durant deux week-ends au mois de septembre, les visiteurs auront l'occasion de s'adonner à de nombreuses activités. Le thème de cet événement célèbre la biodiversité, des activités ludiques et éducatives liées à la nature rythmeront donc ces journées, dont un grand concours de citrouilles décorées.

Il sera aussi possible de rencontrer des associations engagées dans la protection des forêts et de la faune sauvage ainsi que des artisans et producteurs locaux, tout comme s'initier au tir à l'arc. Une façon de s'engager en faveur de la biodiversité pour un site implanté en pleine forêt d'Ermenonville, sur un site naturel de 45 hectares dont 20 hectares de dunes.

L'animation centrale demeure la brocante solidaire, baptisée "Le Grenier de Willy West, du nom du personne phare du parc, durant laquelle les visiteurs et les collectionneurs pourront chiner des objets, souvenirs et décorations issus de la vie du parc, et ce au profit d'associations.