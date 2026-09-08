Loto du patrimoine 2026 : cinq sites normands retenus

La neuvième édition du Loto du patrimoine distingue cinq sites en Normandie parmi les 100 projets départementaux retenus en France. Portée par Stéphane Bern, la Mission Patrimoine est déployée par la Fondation du patrimoine, avec le soutien du ministère de la Culture et de FDJ United.

En Seine-Maritime, la chapelle Notre-Dame-du-Salut à Fécamp fait partie des sites retenus. Cette chapelle des marins, aujourd’hui fermée au public, doit faire l’objet d’un vaste programme de restauration estimé à près de 1,7 million d’euros. Les premières interventions concernent notamment les couvertures, les charpentes et la tourelle.

Dans l’Eure, la collégiale Notre-Dame aux Andelys, édifiée à partir du XIIIe siècle, bénéficie également du dispositif. Ce monument gothique et Renaissance présente notamment des désordres structurels sur sa tour nord. Les travaux doivent permettre de reprendre les toitures des bas-côtés nord et de stabiliser la tour.

1 080 sites soutenus depuis 2018

Dans le Calvados, la commanderie de Courval à Valdallière fait aussi partie de la liste. Après des années d’abandon, le projet prévoit une restauration complète afin d’en faire un lieu de vie, d’accueil et de transmission.

Dans la Manche, le manoir du Dicq à Port-Bail-sur-Mer, et dans l’Orne, le chalet suédois à Bagnoles-de-l’Orne, complètent la sélection normande. Le manoir du Dicq à Port-Bail-sur-Mer est aujourd’hui en grand péril. Après un incendie au début des années 2000 puis l’effondrement d’un mur lors de la tempête Gérard en 2023, les travaux doivent notamment sauver la grange et la charretterie, consolider les murs et sécuriser la ruine.

Le Chalet suédois à Bagnoles-de-l’Orne constitue un témoignage rare de l’Exposition universelle de 1889. Installé au pied de la tour Eiffel, il a été démonté puis remonté en 1890 dans la station thermale normande. Ce bâtiment en bois a souffert du temps et de l’humidité. Après des travaux d’urgence en 2023, sa restauration extérieure doit porter sur la peinture, les ornements et la toiture, afin de lui redonner son aspect d’origine.

Depuis 2018, la Mission Patrimoine a accompagné plus de 1 080 sites. Plus de 70% des projets sélectionnés sont désormais sauvés ou en cours de sauvegarde, pour plus de 380 millions d’euros mobilisés.

