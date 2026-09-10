Verdun en quatre par trois

Le Mémorial de Verdun, le Fort de Douaumont et le Fort de Vaux à l’affiche. À l’occasion des 110 ans de la bataille de Verdun, Meuse Attractivité et le Mémorial de Verdun ont décidé d’unir leurs forces en misant sur une campagne de communication commune. L’enjeu est de rappeler qu’au cœur du tourisme meusien, le champ de bataille de Verdun est «un site incontournable de la Première Guerre mondiale» avec plus de 300 000 visiteurs, soit une fréquentation stable depuis 2023. Au-delà de la campagne publicitaire, «cette prise de parole s’inscrit dans la stratégie de marque de la destination». Le choix de booster la communication au mois de septembre, en pleine rentrée, est avant tout une réponse pragmatique face aux nouvelles dynamiques touristiques. Selon les données chiffrées de la plateforme de commerce hôtelier SiteMinder, une progression de près de 19% des réservations hôtelières devrait être enregistrée en septembre 2026 par rapport à l’année précédente. L’idée est aussi de susciter des envies auprès des visiteurs à la recherche d’une destination de courts séjours pour les vacances de la Toussaint.

Fort de Vaux à l’affiche

Pour les convaincre, trois visuels ont été imaginés avec un même slogan : «À Verdun, l’Histoire se vit sur le terrain». Si les touristes parisiens restent une cible avec un argument tout trouvé : les bons résultats de fréquentation de la Gare Meuse TGV, plaçant ce département rural à seulement 59 minutes de la Capitale, les visiteurs de proximité des régions limitrophes ne sont pas non plus oubliés. Et pour cause, en 2025, ils progressaient de cinq points pour atteindre 37%, sachant que 16% d’entre eux viennent d’ailleurs de Meurthe-et-Moselle. Et pour booster leur venue, le Fort de Vaux, rouvert en juillet, après un an de travaux de rénovation, sera la porte d’entrée de cette campagne, mettant en avant une scénographie innovante qui s’appuie sur la mise en récit de la parole des combattants. Si en 2024, 50 000 personnes venaient découvrir ce site, l’objectif est d’en attirer 70 000 dès 2027.