101 Femmes Entrepreneures : une entrepreneure mosellane distinguée

Au total, dix femmes du Grand Est figurent parmi les lauréates. Elles ont été sélectionnées pour leur parcours et leur projet, parmi près de 1 000 candidates à l’échelle nationale. Les 7 et 8 septembre, les 101 lauréates se sont retrouvées à Paris pour un bootcamp organisé par Bpifrance et ses partenaires. Pendant ces deux journées, elles ont pu échanger avec d’autres entrepreneures, rencontrer des professionnels et participer à différentes sessions consacrées au développement de leur activité.

Des temps de formation et de mentorat leur ont également été proposés, ainsi que des échanges autour des questions de financement. Les lauréates ont notamment pu rencontrer d’anciennes participantes du concours afin de partager leurs expériences et leurs conseils.

Des projets à différents stades

Les femmes sélectionnées sont toutes au début de leur parcours entrepreneurial. Certaines sont encore en phase de développement de leur projet, tandis que d’autres ont déjà créé ou repris une entreprise depuis moins de trois ans. Leurs profils et leurs activités sont variés, avec des projets issus des différents territoires français. Le concours permet ainsi de mettre en lumière des entrepreneures encore au début de leur aventure et les projets qu’elles développent localement.