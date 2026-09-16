Patrick Bruel autorisé par la justice à se rendre à l'étranger

Le chanteur Patrick Bruel, accusé par de nombreuses femmes de violences sexuelles et mis en examen dans quatre affaires, est autorisé par la justice à se rendre à l'étranger dans le cadre de son contrôle judiciaire, a tranché mercredi la cour d'appel de Versailles, malgré l'opposition du parquet.

"La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, saisie de l’appel formé par le procureur de la République contre l’ordonnance portant modification du contrôle judiciaire de Patrick Bruel, a confirmé la décision contestée", détaille un communiqué de la juridiction.

Le 21 juillet, un juge d'instruction de Nanterre avait fait droit à la demande d'allègement du contrôle judiciaire de l'artiste, mais le parquet en avait fait appel, jugeant la décision "injustifiée" et "excessive", selon le média en ligne Mediapart.

"Il n'y avait en effet aucune raison de penser que M. Patrick Bruel pourrait se soustraire à la justice, il est à son entière disposition", a déclaré à des journalistes Me Fanny Colin aux côtés de Me Céline Lasek, ses avocates, précisant que le chanteur "veut défendre son innocence".

"Il veut répondre à toutes les questions. Il veut s'expliquer. Il veut que la justice dans ce dossier puisse dire la vérité", a ajouté Me Colin, à la sortie de l'audience.

Mais du côté des parties civiles, Me Iris Biehler, qui défend deux femmes accusant M. Bruel, s'inquiète des effets de cette décision.

"Cela me surprend, et cela vide de sens la mesure du contrôle judiciaire: comment les juges vont-ils contrôler l'interdiction de fréquenter des salons de massage (une de ses obligations, ndlr) s'ils ne savent pas dans quel pays il se trouve?", s'interroge-t-elle mercredi matin auprès de l'AFP.

Pour ses clientes, cette décision peut être "source d'inquiétude", conclut-elle.

Le chanteur de 67 ans, qui conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, est mis en examen par quatre juges d'instruction de Nanterre dans quatre affaires: un viol à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) en 2008, une tentative de viol en 2010 à Bruxelles, une affaire d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel à Perpignan en 2019 et un dossier de harcèlement sexuel à Ajaccio, en Corse, en 2019.

Tournée annulée

Le chanteur est placé sous le statut, plus favorable, de témoin assisté dans quatre autres dossiers: un viol à Dinard (Ile-et-Vilaine) en 2012, un viol à l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) en 2015, une tentative de viol au printemps 2010 à Neuilly-sur-Seine et des accusations de harcèlement sexuel en 2019 à Nyon, en Suisse.

Depuis sa mise en examen en juin dernier, neuf plaintes pour d'autres violences sexuelles ont été déposées ou annoncées. Le parquet de Nanterre n'a confirmé le dépôt que de deux d'entre elles à l'AFP à ce stade.

A la cour d'appel, Me Colin a dénoncé "un déferlement médiatique sans précédent" et "une pression sur la justice". "Nous le regrettons et nous saluons que la justice n'y ait pas cédé", a-t-elle conclu.

De son côté, Patrick Bruel a déposé plainte le 9 septembre notamment pour violation du secret de l'instruction, dénonçant en particulier la publication par plusieurs médias dont Paris Match d'extraits de son audition par les enquêteurs.

Dans un communiqué, ses avocats avaient "fermement démenti" les propos qui étaient attribués à l'artiste.

Dans un article consacré aux "vraies raisons" de l'annulation de la tournée du chanteur, l'hebdomadaire expliquait que le chanteur aurait dit à des proches que "+Ce ne sont pas 30 pleureuses qui vont foutre ma carrière en l'air+", mi-mai, deux mois après la publication d'une enquête de Mediapart, fondée sur le témoignage de huit femmes couvrant une période allant de 1991 à 2019.

Son contrôle judiciaire ne lui interdit pas de se produire sur scène. Mais après plusieurs semaines d'appels à annuler sa tournée émanant de responsables politiques, d'élus et d'associations féministes, et alors que des dizaines de femmes l'accusent désormais de violences sexuelles, Patrick Bruel a finalement renoncé début septembre à ses concerts, qui devaient débuter en octobre.

Une annulation devenue "une obligation" et qui fut un "soulagement", confiait à l'AFP vendredi Karine Viseur, ex-attachée de presse belge. Patrick Bruel est mis en examen pour la tentative de viol dont elle l'accuse, en 2010, à Bruxelles.